Раненого моряка Сороку в РФ возили на обследование после операции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Военнопленного украинского моряка Василия Сороку, которому ранее была сделана операция на раненой руке, накануне из московского СИЗО "Лефортово" возили на обследование в больницу. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Следователь ФСБ сегодня (15 мая - ред.) сообщил, что военнопленного Василия Сороку отвезли на обследование в ГКБ 4, в которой ранее оперировали руку. В связи с невозможностью лечения и обследования в условиях СИЗО Лефортово в апреле нами неоднократно ставился вопрос о дополнительном послеоперационном обследовании и реабилитации у оперировавшего Василия доктора. Следствие пообещало после праздников организовать обследование. Слово свое сдержали", - отметил адвокат.
По его словам, в настоящее время ожидают результатов обследования.
"Надеюсь, что выздоровление и реабилитация пойдет плановым путем, без осложнений. И верните уже моряков домой, их там ждут!" - добавил он.
Напомним, раненого военнопленного украинского моряка Сороку прооперировали в марте.
Ранее его адвокат сообщал, что на восстановление функций руки Василия Сороки, понадобится около года.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, потом их переместили в российские СИЗО в Москве.