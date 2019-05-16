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Раненого моряка Сороку в РФ возили на обследование после операции

Раненого моряка Сороку в РФ возили на обследование после операции

Киев  •  УНН

 • 10520 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Военнопленного украинского моряка Василия Сороку, которому ранее была сделана операция на раненой руке, накануне из московского СИЗО "Лефортово" возили на обследование в больницу. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Следователь ФСБ сегодня (15 мая - ред.) сообщил, что военнопленного Василия Сороку отвезли на обследование в ГКБ 4, в которой ранее оперировали руку. В связи с невозможностью лечения и обследования в условиях СИЗО Лефортово в апреле нами неоднократно ставился вопрос о дополнительном послеоперационном обследовании и реабилитации у оперировавшего Василия доктора. Следствие пообещало после праздников организовать обследование. Слово свое сдержали", - отметил адвокат.

По его словам, в настоящее время ожидают результатов обследования.

"Надеюсь, что выздоровление и реабилитация пойдет плановым путем, без осложнений. И верните уже моряков домой, их там ждут!" - добавил он.

Напомним, раненого военнопленного украинского моряка Сороку прооперировали в марте.

Ранее его адвокат сообщал, что на восстановление функций руки Василия Сороки, понадобится около года.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, потом их переместили в российские СИЗО в Москве.

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