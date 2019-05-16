Пораненого моряка Сороку у РФ возили на обстеження після операції

"Слідчий ФСБ сьогодні (15 травня - ред.) повідомив, що військовополоненого Василя Сороку відвезли на обстеження в МКЛ 4, в якій раніше оперували руку. У зв'язку з неможливістю лікування і обстеження в умовах СІЗО Лефортово в квітні нами неодноразово ставилося питання про додаткове післяопераційне обстеження та реабілітацію у лікаря, який оперував Василя. Слідство пообіцяло після свят організувати обстеження. Слова свого дотримали", - вказав адвокат.

З його слів, наразі очікують результатів обстеження.

"Сподіваюся, що одужання і реабілітація піде плановим шляхом, без ускладнень. І поверніть вже моряків додому, їх там чекають!" - додав він.

Нагадаємо, пораненого військовополоненого українського моряка Сороку прооперували у березні.

Раніше його адвокат повідомляв, що на відновлення функцій руки Василя Сороки, знадобиться близько року.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.