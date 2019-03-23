Несмотря на выходной в столице заметны значительные пробки

Согласно данным сервиса, пробки сковали бульвар Леси Украинки, Тараса Шевченко, улице Михайловской, Владимирскую, Михаила Грушевского, Мечникова, Верхний Вал, Богдана Хмельницкого, Саперно-Слободской и бульвар Дружбы народов.



Движение максимально затруднено на Большой Окружной дороге в обе стороны в результате нескольких ДТП.



Значительное затруднение движения авто также заметно на проспекте Победы в районе станции метро Шулявская.



Также движение затруднено на мостах Метро и Южном.



Как сообщал УНН, в центре Киева проходит акция протеста против коррупции в "оборонке", что и оказывает значительное влияние на движение транспорта.