Несмотря на выходной в столице заметны значительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве в субботу наблюдается значительное затруднение движения авто. Максимальные пробки заметны в центральной части города, на Большой окружной дороги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Согласно данным сервиса, пробки сковали бульвар Леси Украинки, Тараса Шевченко, улице Михайловской, Владимирскую, Михаила Грушевского, Мечникова, Верхний Вал, Богдана Хмельницкого, Саперно-Слободской и бульвар Дружбы народов.
Движение максимально затруднено на Большой Окружной дороге в обе стороны в результате нескольких ДТП.
Значительное затруднение движения авто также заметно на проспекте Победы в районе станции метро Шулявская.
Также движение затруднено на мостах Метро и Южном.
Как сообщал УНН, в центре Киева проходит акция протеста против коррупции в "оборонке", что и оказывает значительное влияние на движение транспорта.