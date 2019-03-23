Попри вихідний в столиці помітні значні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві в суботу спостерігається значне ускладнення руху авто. Максимальні затори помітні в центральній частині міста, на Великій окружній дорогі. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Згідно з даними сервісу, затори скували бульвар Лесі Українки, Тараса Шевченка, вулиці Михайлівську, Володимирську, Михайла Грушевського, Мечникова, Верхній Вал,Богдана Хмельницького, Саперно-Слобідську та бульвар Дружби народів.
Рух максимально ускладнений на Великій Окружній дорозі в обидва боки внаслідок декількох ДТП.
Значне ускладнення руху авто також помітне на проспекті Перемоги в районі станції метро Шулявська.
Також рух ускладнено на мостах Метро та Південному.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва проходить акція протесту проти корупції в “оборонці”, що й значно впливає на рух транспорту.