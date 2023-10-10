Несмотря на шторм рф держит на боевом дежурстве два подводных ракетоносителя - Силы обороны Юга
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Черном море россия завела свои корабли в пункты базирования из-за сильного шторма, но два вражеских подводных ракетоносителя, снаряжение которых - до 8 ракет типа “Калибр”, продолжают держать уровень ракетной угрозы высоким. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Цитата
«В Черном море корабельная группировка вражеского недофлота заведена в пункты базирования из-за сильного шторма, но 2 вражеских подводных ракетоносителя, снаряжение которых - до 8 ракет типа “Калибр”, продолжают боевое дежурство и держат уровень ракетной угрозы достаточно высоким», - говорится в сообщении.
Детали
В целом оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины, как указано, остается стабильно напряженной, однако признаков формирования врагом наступательных операций не обнаружено. Продолжаются маневры силами и средствами и контрбатарейная борьба.
Дополнение
В течение суток враг на юге, как отмечается, совершил 75 артиллерийских обстрелов с использованием около 490 снарядов, в том числе 10 обстрелов населенных пунктов Херсонской области: областной центр, Антоновка, Приднепровское и Садовое; а также Куцурубская громада Николаевской области
В результате были ранены 3 гражданских лица, повреждены 12 частных домов, здания школы, библиотеки, больницы и придомовой газопровод.
В то же время Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:
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- 10 оккупантов;
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- 1 радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы “Зоопарк-1”;
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- 1 радиолокационная станция “Гамма-С1Е”;
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- 2 единицы автомобильной техники.
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Уничтожен еще один полевой пункт боепоставки и наблюдательный пункт.
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