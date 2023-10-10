Попри шторм рф тримає на бойовому чергуванні два підводних ракетоносії - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Чорному морі росія завела свої кораблі в пункти базування через сильний шторм, але два ворожих підводних ракетоносії, спорядження яких - до 8 ракет типу “Калібр”, продовжують тримати рівень ракетної загрози високим. Про це сповістили Сили оборони півдня України в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«У Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту заведене в пункти базування через сильний шторм, але 2 ворожих підводних ракетоносії, спорядження яких - до 8 ракет типу “Калібр”, продовжують бойове чергування і тримають рівень ракетної загрози доволі високим», - ідеться в повідомленні.
Деталі
У цілому оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України, як вказано, залишається стабільно напруженою, проте ознак формування ворогом наступальних операцій не виявлено. Тривають маневри силами та засобами та контрбатарейна боротьба.
Доповнення
Протягом доби ворог на півдні, як зазначається, здійснив 75 артилерійських обстрілів з використанням близько 490 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсонщини: обласний центр, Антонівка, Придніпровське та Садове, а також Куцурубська громада Миколаївщини.
Внаслідок було поранено 3 цивільні особи, пошкоджено 12 приватних будинків, будівлі школи, бібліотеки, лікарні та прибудинковий газогін.
Водночас Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:
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- 10 окупантів;
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- 1 радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби “Зоопарк-1”;
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- 1 радіолокаційна станція “Гамма- С1Е”;
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- 2 одиниці автомобільної техніки.
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Знищено ще один польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт.
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