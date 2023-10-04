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"Акти безсилля" - ВМС ЗСУ про те, чому росіяни активно бомблять острів Зміїний

"Акти безсилля" - ВМС ЗСУ про те, чому росіяни активно бомблять острів Зміїний

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Бомбардування росіянами звільненого від рф острова Зміїний, які почастішали останнім часом, схожі на акт безсилля. Таку думку висловив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

На запитання, чому росіяни почали активно бомбардувати острів Зміїний, Плетенчук відповів: «Це більше схоже на такі акти безсилля. Ми звільнили акваторію від корабельного угрупування від нашого узбережжя на сто морських миль від південного, але звісно ми ще маємо проблеми з їхньою авіацією. Ми тримаємо під вогневим контролем всю акваторію, не даючи можливості їм туди заходити, а вони намагаються контролювати повітряний простір, періодично там знаходяться їх літаки».

За його словами, російські літаки проводять розвідку і завдають вогневого ураження.

«Враховуючи, що там бомбардувати більше немає чого, то вони бомбардують острів Зміїний», - сказав Плетенчук.

Доповнення

Військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони 12 серпня, відновили історичну справедливість та встановили на острові Зміїний прикордонний знак.

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