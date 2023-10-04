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"Акты бессилия" - ВМС ВСУ о том, почему россияне активно бомбят остров Змеиный

Киев • УНН

 • 1014808 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Бомбардировки россиянами освобожденного от рф острова Змеиный, которые участились в последнее время, похожи на акт бессилия. Такое мнение высказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос, почему россияне начали активно бомбить остров Змеиный, Плетенчук ответил: «Это больше похоже на такие акты бессилия. Мы освободили акваторию от корабельной группировки от нашего побережья на сто морских миль от южного, но конечно мы еще имеем проблемы с их авиацией. Мы держим под огневым контролем всю акваторию, не давая возможности им туда заходить, а они пытаются контролировать воздушное пространство, периодически там находятся их самолеты».

По его словам, российские самолеты проводят разведку и наносят огневое поражение.

«Учитывая, что там бомбить больше нечего, то они бомбардируют остров Змеиный», - сказал Плетенчук.

Дополнение

Военнослужащие Измаильского пограничного отряда при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки Минобороны 12 августа, восстановили историческую справедливость и установили на острове Змеиный пограничный знак.

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