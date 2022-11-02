Несмотря на обстрелы и проблемы с электричеством, Киевский КБК не останавливает свою деятельность
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Несмотря на обстрелы и проблемы с электричеством, в октябре Киевский картонно-бумажный комбинат не остановил свою работу ни на день. Об этом рассказал Глава правления комбината Александр Кравченко. Он отметил, что руководители и каждый из рабочих понимает важность производимой продукции, поэтому всеми силами пытается не допустить остановки предприятия.
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Цитата
“Комбинат является крупнейшим в Украине производителем гофроупаковки, картона и санитарно-гигиенической продукции. Не менее важным является производство упаковок для яиц.
От стабильности поставок на рынок гофроупаковки зависит, будет ли упаковка для продуктов питания, лекарств, транспортных компаний, таких как Новая почта. От стабильности выработки санитарно-гигиенической продукции напрямую зависит, будут ли украинцы иметь дома товары первой необходимости и не вырастет ли на них цена в супермаркетах.
Если комбинат остановится, то рынок охватит дефицит и стремительная волатильность цен. Осознавая свою ответственность, ККБК не остановил производство в октябре.
Работники соблюдали все правила безопасности и в воздушные тревоги останавливали производство. К сожалению, это приходилось делать почти ежедневно, что негативно повлияло на себестоимость продукции и могло привести к отставанию от производственных планов.
Несмотря на все сложности, коллектив ККБК совершил подвиг на своем фронте и не допустил дефицита. Так почти на 100% от обычных норм сработало производство гофроупаковки. На 98% производство туалетной бумаги "Обухов 65" (почти 20 млн рулонов), на 100% произвели целлюлозную туалетную бумагу и полотенца под ТМ Диво, Обуховский и Собственные торговые марки сетей”, – рассказал Глава правления.
Справка
Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором сейчас работает 2500 украинцев. ККБК осуществляет экспорт своей продукции в 35 стран мира и имеет 148 миллионов долларов объема товарной продукции.
Сейчас Киевский картонно-бумажный комбинат производит гофротару, литую тару, картон и бумажные изделия, в частности – известную на всю Украину туалетную бумагу “Обухов-65”.