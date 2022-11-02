Несмотря на обстрелы и проблемы с электричеством, Киевский КБК не останавливает свою деятельность

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Несмотря на обстрелы и проблемы с электричеством, в октябре Киевский картонно-бумажный комбинат не остановил свою работу ни на день. Об этом рассказал Глава правления комбината Александр Кравченко. Он отметил, что руководители и каждый из рабочих понимает важность производимой продукции, поэтому всеми силами пытается не допустить остановки предприятия.