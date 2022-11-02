Попри обстріли та проблеми з електрикою, Київський КПК не зупиняє своєї діяльності

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Цитата

“Комбінат є найбільшим в Україні виробником гофроупаковки, картону та санітарно-гігієнічної продукції. Не менш важливим є виробництво упаковок для яєць.

Від стабільності постачання на ринок гофроупаковки залежить, чи буде упаковка для продуктів харчування, ліків, транспортних компаній, таких як Нова пошта. Від стабільності вироблення санітарно-гігієнічної продукції напряму залежить, чи будуть українці мати вдома товари першої необхідності та чи не зросте на них ціна у супермаркетах.

Якщо комбінат зупиниться, то ринок охопить дефіцит та стрімка волатильність цін. Усвідомлюючи свою відповідальність, ККПК не зупинив виробництво у жовтні.

Працівники дотримувались усіх правил безпеки та в повітряні тривоги зупиняли виробництво. На жаль, це доводилось робити майже щодня, що негативно вплинуло на собівартість продукції та могло призвести до відставання від виробничих планів.

Не дивлячись на всі складнощі, колектив ККПК зробив подвиг на своєму фронті та не допустив дефіциту. Так майже на 100% від звичайних норм спрацювало виробництво гофроупаковки. На 98% виробництво туалетного паперу "Обухів 65" (майже 20 млн рулонів), на 100% виробили целюлозний туалетний папір та рушники під ТМ Диво, Обухівський та Власні торгові марки мереж”, – розповів Голова правління.

Довідка

Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові і є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців. ККПК здійснює експорт своєї продукції у 35 країн світу та має 148 мільйонів доларів обсягу товарної продукції.

Наразі Київський картонно-паперовий комбінат виробляє гофротару, литу тару, картон та паперові вироби, зокрема – відомий на всю Україну туалетний папір “Обухів-65”.