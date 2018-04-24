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Пополнение в британской королевской семье: как изменится очередь на трон

Киев • УНН

 • 13864 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который родился накануне утром, стал пятым в очереди на трон. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Telegraph.

Пополнение в британской королевской семье: как изменится очередь на трон

Рождение у принца Уильяма и его жены Кейт сына означает, что появится новая линия преемственности - новый принц Кембриджский последует после принца Уэльского, герцога Кембриджского, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Новорожденный также подвинет принца Эндрю до седьмого в очереди на трон, то есть ему не придется спрашивать разрешения матери, если он захочет жениться.

Согласно новому британскому законодательству, первые шесть человек на линии преемственности должны получить разрешение королевы на вступление в брак.

Напомним, 23 апреля Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком у нее с принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына.

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