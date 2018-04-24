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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Поповнення у британській королівській родині: як зміниться черга на трон

Київ • УНН

 • 13864 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Третя дитина Кейт Міддлтон і принца Вільяма, яка народилася напередодні зранку, став п'ятим у черзі на трон. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Telegraph.

Поповнення у британській королівській родині: як зміниться черга на трон

Народження у принца Вільяма і його дружини Кейт сина означає, що з'явиться нова лінія спадкоємності - новий принц Кембриджський послідує після принца Уельського, герцога Кембриджського, принца Джорджа і принцеси Шарлотти.

Новонароджений також посуне принца Ендрю до сьомого у черзі на трон, тобто йому не доведеться питати дозволу матері, якщо він захоче одружитися.

Згідно з новим британським законодавством, перші шість людей на лінії спадкоємності повинні отримати дозвіл королеви на вступ у шлюб.

Нагадаємо, 23 квітня Кейт Міддлтон народила сина, який став третьою дитиною у неї з принцом Вільямом.

Кейт Міддлтон і принц Вільям показали новонародженого сина.

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