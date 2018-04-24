Поповнення у британській королівській родині: як зміниться черга на трон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Третя дитина Кейт Міддлтон і принца Вільяма, яка народилася напередодні зранку, став п'ятим у черзі на трон. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Telegraph.
Народження у принца Вільяма і його дружини Кейт сина означає, що з'явиться нова лінія спадкоємності - новий принц Кембриджський послідує після принца Уельського, герцога Кембриджського, принца Джорджа і принцеси Шарлотти.
Новонароджений також посуне принца Ендрю до сьомого у черзі на трон, тобто йому не доведеться питати дозволу матері, якщо він захоче одружитися.
Згідно з новим британським законодавством, перші шість людей на лінії спадкоємності повинні отримати дозвіл королеви на вступ у шлюб.
Нагадаємо, 23 квітня Кейт Міддлтон народила сина, який став третьою дитиною у неї з принцом Вільямом.
Кейт Міддлтон і принц Вільям показали новонародженого сина.