Луценко рассказал, в чем обвиняют соратника Саакашвили Донгадзе

"Ему было предъявлено подозрение - ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 256 (содействие участникам преступных организаций) Уголовного кодекса Украины", - сказал Луценко.

По его словам, после перехвата разговоров ОЗУ Саакашвили с беглым бизнесменом Сергеем Курченко и его доверенными лицами, правоохранительные органы подали в суды ходатайства об обысках и задержании фигурантов этого дела.

"После этого, как мы понимаем, произошла утечка информации, и Северион Донгадзе, дозвонившись своему московскому партнеру, заявил, что он вынужден бежать из Киева. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили установить нам, что он находится в Буковеле. Специальная группа выехала туда, к сожалению, разминулись и во Львове в минувшую субботу состоялась попытка задержания Донгадзе, но он бежал со стоянки у супермаркета, а сопровождающее его лицо по имени Назар, фамилии которого мы пока не разглашаем, который работает на постоянной основе консультантом в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, был задержан", - сказал Луценко.

Он отметил, что у задержанного была изъята сумка с документами, "на которых четко видно, куда тратились средства Курченко - на автобусы, телевидение, питание, подкуп различных лиц, в том числе журналистов и т.п.".

Генпрокурор отметил, что после этого задержания состоялась ночная спецоперация по выявлению самого Донгадзе - было установлено, что он на машине своей знакомой пытается покинуть столицу, двигаясь в сторону российской границы. Однако, на посту полиции близ города Лубны он был задержан, допрошен и ему выдвинуты два подозрения.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.