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Луценко розповів, у чому звинувачують поплічника Саакашвілі Донгадзе

Луценко розповів, у чому звинувачують поплічника Саакашвілі Донгадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Затриманий поплічник екс-губернатора Одеської області Міхєіла Саакашвілі Северіон Дангадзе обвинувачується у державній зраді та сприянні учасникам злочинної організації. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Йому було пред'явлено підозру - ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і 256 (сприяння учасникам злочинних організацій) Кримінального кодексу України", - сказав Луценко.

За його словами, після перехоплення розмов ОЗУ Саакашвілі з бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком і його довіреними особами, правоохоронні органи подали до судів клопотання про обшуки та затримання фігурантів цієї справи.

"Після цього, як ми розуміємо, стався витік інформації, і Северіон Донгадзе, відзвонившись своєму московському партнеру, заявив, що він змушений тікати із Києва. Проведені оперативно-розшукові заходи дозволили встановити нам, що він перебуває в Буковелі. Спеціальна група виїхала туди, на жаль, розминулися і у місті Львові у минулу суботу відбулася спроба затримання Донгадзе, але він втік зі стоянки біля супермаркету, а супроводжуюча його особа на ім'я Назар, прізвища якої ми поки що не розголошуємо, який працює на постійній основі консультантом у комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики, був затриманий", - сказав Луценко.

Він зауважив, що у затриманого була вилучена сумка з документами, "на яких чітко видно, куди витрачалися кошти Курченка – на автобуси, телебачення, харчування, підкуп різних осіб, у тому числі журналістів тощо".

Генпрокурор зазначив, що після цього затримання відбулася нічна спецоперація з виявлення самого Донгадзе - було встановлено, що він на машині своєї знайомої намагається покинути столицю, рухаючись в сторону російського кордону. Проте, на посту поліції поблизу міста Лубни він був затриманий, допитаний і йому висунуто дві підозри.

Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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