Изуродованные дома и линии электропередач: оккупанты ночью обстреляли Никопольщину

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"В Красногригоровской и Марганецкой общинах избиты с десяток частных домов, несколько хозяйственных сооружений, автомобили, газопровод и линии электропередач. В Красногригорьевке загорелся пожар в частном подворье. Спасатели огонь уже умерили. В Мировской последствия удара еще выясняются", — говорится в сообщении.

Как отметил ОВА, люди не пострадали.

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20 декабря около 21 часов российская армия обстреляла центр города Курахово в Донецкой области. По меньшей мере, один человек ранен, а также повреждены две пятиэтажки и частные авто.