Изуродованные дома и линии электропередач: оккупанты ночью обстреляли Никопольщину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Ночью россияне шесть раз направляли свои “Грады” и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Обстреляли три общины — Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Туда прилетело не менее 70 снарядов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"В Красногригоровской и Марганецкой общинах избиты с десяток частных домов, несколько хозяйственных сооружений, автомобили, газопровод и линии электропередач. В Красногригорьевке загорелся пожар в частном подворье. Спасатели огонь уже умерили. В Мировской последствия удара еще выясняются", — говорится в сообщении.
Как отметил ОВА, люди не пострадали.
Добавим
20 декабря около 21 часов российская армия обстреляла центр города Курахово в Донецкой области. По меньшей мере, один человек ранен, а также повреждены две пятиэтажки и частные авто.