Понівечені будинки та лінії електропередач: окупанти вночі обстріляли Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Вночі росіяни шість разів скеровували свої “Гради” та важку артилерію на Нікопольський район. Обстріляли три громади — Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“У Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач. У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали. У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив ОВА, люди не постраждали.
Додамо
20 грудня близько 21-шої години російська армія обстріляла центр міста Курахове у Донецькій області. Щонайменше одна людина поранена, а також пошкоджені дві п’ятиповерхівки та приватні авто.