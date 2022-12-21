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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 17820 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Понівечені будинки та лінії електропередач: окупанти вночі обстріляли Нікопольщину

Понівечені будинки та лінії електропередач: окупанти вночі обстріляли Нікопольщину

Київ • УНН

 • 236988 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Вночі росіяни шість разів скеровували свої “Гради” та важку артилерію на Нікопольський район. Обстріляли три громади — Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

“У Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач. У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали. У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив ОВА, люди не постраждали.

Додамо

20 грудня близько 21-шої години російська армія обстріляла центр міста Курахове у Донецькій області. Щонайменше одна людина поранена, а також пошкоджені дві п’ятиповерхівки та приватні авто.

Українські Національні Новини

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