Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Отечественные производители продуктов питания находятся в постоянном диалоге с Минобороны Украины, которое выступило с идеей исключить из тендеров посредников. Об этом сообщила президент ассоциации производственных и перерабатывающих предприятий мясной отрасли "Мясо Украины" Наталья Дремблюга в эксклюзивном комментарии УНН.

По ее словам, общество вскоре узнает о результатах этого диалога между производителями и новой командой Минобороны.

"Вы получите ответ, наблюдая за развитием совместного диалога и профессиональных консультаций между указанными Вами заинтересованными сторонами. У меня отсутствуют сомнения относительно общего понимания и заинтересованности в развитии отечественного товаропроизводителя", - отметила президент ассоциации "Мясо Украины".

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Она назвала решение Минобороны о создании ГП "Государственный оператор тыла" замечательной идеей. И выразила уверенность, что условия допуска к тендерам никоим образом не повлияют на участие в них отечественных производителей продуктов питания.

"На самом деле, я не помню случаев, когда именно условия были главным препятствием. Хотя многомерность трактовки ряда нормативно-технических документов, на самом деле, в целом, присутствует в законодательной базе", - указала она.

Дополнительно

На днях Министерство обороны Украины презентовало государственное предприятие "Государственный оператор тыла", которое будет заниматься закупками для украинской армии, в частности, и продуктов питания.

Напомним,

Гендиректор новосозданного Государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что новая стратегия оборонных закупок в питании предусматривает максимальное участие в тендерах производителей продукции, в частности, национальных, а не посредников. А также постепенную отмену дискриминационных требований, которые создавали преимущества отдельным участникам рынка.