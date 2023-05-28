"Понаехали, б*ть": из-за языкового конфликта в полицейском участке в Одессе начата проверка

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КИЕВ. 28 мая. УНН. В одном из полицейских участков Одессы возник конфликт между представителем закона и задержанными. Причиной стал отказ полицейского общаться на украинском языке. Видео с перепалкой появилось в соцсетях, а позже полиция начала служебную проверку, пишет УНН.

На видео зафиксирован сотрудник полиции, который в ответ на возмущение парня, голос которого слышен за кадром, отвечает «Понаехали, б*ть».

Позже полицейский предлагает «выйти поговорить» и начинает снимать с себя шевроны. При этом оставляет при себе оружие, но выходит из помещения вместе с тем, кто ведет съемку на улицу.

На видео слышен смех, а также, когда главные фигуранты выходят на улицу становится понятно, что за сценой наблюдали и другие правоохранители – в кадр частично попадают еще по меньшей мере двое.

В полиции Одесской области отреагировали на события.

«На время проведения служебного расследования участковый офицер полиции и его руководитель отстранены от исполнения служебных обязанностей», - сообщили там.

Как пояснили правоохранители, «входе проверки информации было установлено, что инцидент между участковым и гражданином возник, когда тот и еще несколько мужчин были приглашены в отделение полиции из-за появления в общественном месте в пьяном виде».

«Оценка действиям полицейского, его руководителя и еще двум его коллегам, которые присутствовали во время конфликта - оперативному дежурному и помощнику оперативного дежурного, будет дана по результатам расследования», - сообщили в полиции Одесской области.

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