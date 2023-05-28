«Понаєхалі, б*ть»: через мовний конфлікт у поліцейському відділку в Одесі розпочато перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В одному з поліцейських відділків Одеси виник конфлікт між представником закону та затриманими. Причиною стала відмова поліцейського спілкуватися українською. Відео з перепалкою з’явилося у соцмережах, а пізніше поліція почала службову перевірку, пише УНН.
На відео зафіксований співробітник поліції, що у відповідь на обурення хлопця, голос якого чути за кадром, відповідає «Понаєхалі, б*ть».
Пізніше поліцейський пропонує «вийти поговорити» і починає знімати з себе шеврони. При цьому залишає при собі зброю, але виходить з приміщення разом з тим, хто веде зйомку на вулицю.
На відео чутно сміх, а також, коли головні фігуранти виходять на вулицю стає зрозуміло, що за сценою спостерігали й інші правоохоронці – в кадр частково потрапляють ще щонайменше двоє.
У поліції Одеської області відреагували на події.
«На час проведення службового розслідування дільничний офіцер поліції та його керівник відсторонені від виконання службових обов’язків», - повідомили там.
Як пояснили правоохоронці, «вході перевірки інформації було встановлено, що інцидент між дільничним та громадянином виник, коли той і ще кілька чоловіків були запрошені до відділку поліції через появу у громадському місці у п'яному вигляді».
«Оцінка діям поліцейського, його керівника та ще двом його колегам, які були присутні під час конфлікту - оперативному черговому та помічнику оперативного чергового, буде надана за результатами розслідування», - повідомили у поліції Одеської області.