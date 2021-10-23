Более 80 нарушений карантина зафиксировала полиция в Одесской области

Детали

Правоохранители сообщают, что проверки проводятся в торговых центрах, непродовольственных магазинах, транспорте, ресторанах. У персонала и посетителей проверяют наличие масок и сертификатов о вакцинации, в маршрутках - количество пассажиров. В полиции создано более 90 мобильных групп, которые в первый день работы проверили 600 объектов.

На текущей неделе полицейские Одесской области открыли девять уголовных производств по фактам подделки документов, связанных с COVID-19. Три уголовных производства связаны с подделкой результатов ПЦР-тестов и шесть с подделкой сертификатов о вакцинации.