Более 80 нарушений карантина зафиксировала полиция в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. 87 штрафов до 17 тыс. гривен за нарушения карантинного режима выписали полицейские Одесской области только за сутки. Как сообщают в пресс-службе региональной полиции, речь идет о четверге – 21 октября, передает УНН.
Детали
Правоохранители сообщают, что проверки проводятся в торговых центрах, непродовольственных магазинах, транспорте, ресторанах. У персонала и посетителей проверяют наличие масок и сертификатов о вакцинации, в маршрутках - количество пассажиров. В полиции создано более 90 мобильных групп, которые в первый день работы проверили 600 объектов.
На текущей неделе полицейские Одесской области открыли девять уголовных производств по фактам подделки документов, связанных с COVID-19. Три уголовных производства связаны с подделкой результатов ПЦР-тестов и шесть с подделкой сертификатов о вакцинации.