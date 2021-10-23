Понад 80 порушень карантину зафіксувала поліція в Одеській області

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Правоохоронці повідомляють, що перевірки проводяться в торгових центрах, непродовольчих магазинах, транспорті, ресторанах. У персоналу і відвідувачів перевіряють наявність масок і сертифікатів про вакцинацію, в маршрутках - кількість пасажирів. У поліції створено понад 90 мобільних груп, які в перший день роботи перевірили 600 об'єктів.

На поточному тижні поліцейські Одеської області відкрили дев'ять кримінальних проваджень за фактами підробки документів, пов'язаних з COVID-19. Три кримінальні провадження пов'язані з підробкою результатів ПЛР-тестів і шість з підробкою сертифікатів про вакцинацію.