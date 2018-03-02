Более 72% всех таможенных оформлений товаров происходит через "единое окно"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. 72% от общего объема таможенных деклараций оформлено по принципу “единого окна”, передает УНН со ссылкой на сообщении Государственной фискальной службы Украины.
“С 1 февраля 2018 года уровень применения предприятиями принципа ”единого окна“ при оформлении товаров в таможнях ГФС значительно возрос. Так, из 158 тыс. поданных в феврале таможенных деклараций, по которым товары подлежали тем или иным видам государственного контроля, более 113 тыс. оформлено по принципу „единого окна“. Это составляет 72% от общего объема оформленных деклараций”, - сказано в сообщении.
В ГФС уточнили, что чаще всего оформляют товары с применением “единого окна” Полтавская — 100%, Луганская — 96,7%, Тернопольская — 92,6%, Львовская — 91,6% и Ивано-Франковская — 90,5% таможни ГФС .
Напомним, по состоянию на середину февраля почти 90% товаров при экспорте оформлялись по принципу “единого окна”.