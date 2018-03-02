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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56034 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66535 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 69549 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Более 72% всех таможенных оформлений товаров происходит через "единое окно"

Более 72% всех таможенных оформлений товаров происходит через "единое окно"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. 72% от общего объема таможенных деклараций оформлено по принципу “единого окна”, передает УНН со ссылкой на сообщении Государственной фискальной службы Украины.

“С 1 февраля 2018 года уровень применения предприятиями принципа ”единого окна“ при оформлении товаров в таможнях ГФС значительно возрос. Так, из 158 тыс. поданных в феврале таможенных деклараций, по которым товары подлежали тем или иным видам государственного контроля, более 113 тыс. оформлено по принципу „единого окна“. Это составляет 72% от общего объема оформленных деклараций”, - сказано в сообщении.

В ГФС уточнили, что чаще всего оформляют товары с применением “единого окна” Полтавская — 100%, Луганская — 96,7%, Тернопольская — 92,6%, Львовская — 91,6% и Ивано-Франковская — 90,5% таможни ГФС .

Напомним, по состоянию на середину февраля почти 90% товаров при экспорте оформлялись по принципу “единого окна”.

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