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Понад 72% всіх митних оформлень товарів здійснюється через "єдине вікно"

Понад 72% всіх митних оформлень товарів здійснюється через "єдине вікно"

Київ • УНН

 • 8449 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. 72% від загального обсягу митних декларацій оформлено за принципом “єдиного вікна”, передає УНН з посиланням на повідомленні Державної фіскальної служби України.

“З 1 лютого 2018 року рівень застосування підприємствами принципу „єдиного вікна“ при оформленні товарів у митницях ДФС значно зріс. Так, із 158 тис. поданих у лютому митних декларацій, згідно з якими товари підлягали тим чи іншим видам державного контролю, понад 113 тис. оформлено за принципом „єдиного вікна“. Це становить 72% від загального обсягу оформлених декларацій”, — сказано у повідомленні.

У ДФС уточнили, що найчастіше оформлюють товари із застосуванням “єдиного вікна” Полтавська — 100%, Луганська — 96,7%, Тернопільська — 92,6%, Львівська — 91,6% та Івано-Франківська — 90,5% митниці ДФС.

Нагадаємо, станом на середину лютого майже 90% товарів при експорті оформлювались за принципом “єдиного вікна”.

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