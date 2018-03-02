Понад 72% всіх митних оформлень товарів здійснюється через "єдине вікно"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. 72% від загального обсягу митних декларацій оформлено за принципом “єдиного вікна”, передає УНН з посиланням на повідомленні Державної фіскальної служби України.
“З 1 лютого 2018 року рівень застосування підприємствами принципу „єдиного вікна“ при оформленні товарів у митницях ДФС значно зріс. Так, із 158 тис. поданих у лютому митних декларацій, згідно з якими товари підлягали тим чи іншим видам державного контролю, понад 113 тис. оформлено за принципом „єдиного вікна“. Це становить 72% від загального обсягу оформлених декларацій”, — сказано у повідомленні.
У ДФС уточнили, що найчастіше оформлюють товари із застосуванням “єдиного вікна” Полтавська — 100%, Луганська — 96,7%, Тернопільська — 92,6%, Львівська — 91,6% та Івано-Франківська — 90,5% митниці ДФС.
Нагадаємо, станом на середину лютого майже 90% товарів при експорті оформлювались за принципом “єдиного вікна”.