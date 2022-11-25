Более 70 снарядов: оккупанты ночью из "Градов" обстреляли две общины на Никопольщине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах в Никопольском районе. Оккупанты из "Градов" обстреляли две общины, пишет УНН.
Детали
В эту ночь оккупационные войска обстреляли из “Градов” и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины. В города и деревни прилетели более 70 российских снарядов.
Обошлось без потерь среди гражданских. Детали обстрелов уточняются.
Напомним
Около часа ночи русская армия атаковала пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей, где выбило много окон. Обошлось без пострадавших. Второй ракетный обстрел произошел на рассвете.