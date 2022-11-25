Более 70 снарядов: оккупанты ночью из "Градов" обстреляли две общины на Никопольщине

Детали

В эту ночь оккупационные войска обстреляли из “Градов” и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины. В города и деревни прилетели более 70 российских снарядов.

Обошлось без потерь среди гражданских. Детали обстрелов уточняются.

Напомним

Около часа ночи русская армия атаковала пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей, где выбило много окон. Обошлось без пострадавших. Второй ракетный обстрел произошел на рассвете.