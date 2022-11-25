Понад 70 снарядів: окупанти вночі з "Градів" обстріляли дві громади на Нікопольщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли в Нікопольському районі. Окупанти з "Градів" обстріляли дві громади, пише УНН.
Деталі
Цієї ночі окупаційні війська обстріляли з “Градів” та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади. У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів.
Обійшлося без втрат серед цивільних. Деталі обстрілів уточнюються.
Нагадаємо
Близько першої ночі російська армія атакувала передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею, де вибило багато вікон. Обійшлося без постраждалих. Другий ракетний обстріл відбувся на світанку.