Более 70% харьковчан отметили ухудшение экономического положения в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Жители Харькова указали на ухудшение экономической ситуации в городе за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.
О том, что экономическая ситуация в городе "значительно ухудшилась", заявили 39% опрошенных. Еще 35% указали, что экономическая ситуация в городе "несколько ухудшилась".
И только 18% опрошенных заявили, что экономическое положение в городе "несколько улучшилось".
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов.
Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составляла 65%.
Дополнение
17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Вскоре появилась флешка якобы с электронной подписью Кернеса, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.
Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре.