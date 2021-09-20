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2 марта, 17:42 • 114897 просмотра

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Более 70% харьковчан отметили ухудшение экономического положения в городе

Более 70% харьковчан отметили ухудшение экономического положения в городе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Жители Харькова указали на ухудшение экономической ситуации в городе за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

О том, что экономическая ситуация в городе "значительно ухудшилась", заявили 39% опрошенных. Еще 35% указали, что экономическая ситуация в городе "несколько ухудшилась".

И только 18% опрошенных заявили, что экономическое положение в городе "несколько улучшилось".

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составляла 65%.

Дополнение

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Вскоре появилась флешка якобы с электронной подписью Кернеса, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре.

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