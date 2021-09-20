Понад 70% харків’ян вказали на погіршення економічного становища в місті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Жителі Харкова вказали на погіршення економічної ситуації в місті за останній рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
Про те, що економічна ситуація в місті "значно погіршилася", заявили 39% опитаних. Ще 35% вказали, що економічна ситуація в місті "дещо погіршилася".
І лише 18% опитаних заявили, що економічне становище в місті "дещо покращилося".
Опитування проводилося в 24 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, включаючи Маріуполь і Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведене на основі вибірки, яка включала 19196 респондентів.
Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%. Досяжність респондентів в середньому становила 65%.
Доповнення
17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Невдовзі з'явилася флешка нібито з електронним підписом Кернеса, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса.
Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні.