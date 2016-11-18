Более 63,5 тыс. военных заключили контракт с ВСУ с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. С начала 2016 года более 63,5 тыс. военнослужащих заключили контракт с Вооруженными силами Украины, около 7 тыс. из них - офицеры. Об этом на брифинге сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
"С начала года контракт с Вооруженными силами Украины заключили более 63,5 тыс. военнослужащих, из них более 7 тыс. офицеров", - сказала О.Гаврилюк.
Напомним, с начала проведения антитеррористической операции статус участника боевых действий получили более 182 тыс. военнослужащих и работников ВС Украины.