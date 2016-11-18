Понад 63,5 тисячі військових уклади контракт із ЗСУ з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. З початку 2016 року понад 63,5 тисячі військовослужбовців уклали контракт зі Збройними силами України, близько 7 тисяч з них – офіцери. Про це на брифінгу повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
"З початку року контракт зі Збройними силами України уклало понад 63,5 тисяч військовослужбовців, з них понад 7 тисяч офіцери", - сказала О.Гаврилюк.
Нагадаємо, з початку проведення антитерористичної операції статус учасника бойових дій отримали понад 182 тисячі військовослужбовців та працівників ЗС України.