Более 500 человек погибли из-за сильной жары в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Премьер-министр Педро Санчес заявил в среду, что более 500 человек погибли во время 10-дневной жары в Испании. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.
Детали
Санчес привел данные, одни из самых больших, когда-либо зарегистрированных в стране, опубликованные в понедельник Институтом здравоохранения Карлоса III, который оценивает количество смертей, связанных с жарой, на основе количества чрезмерных смертей по сравнению со средним показателем в предыдущие годы.
Институт подчеркнул, что эти цифры являются статистической оценкой, а не официальными данными о смерти.
"Согласно статистике, во время этой жары из-за таких высоких температур погибли более 500 человек", — сказал Санчес.
Ранее
Испанию охватила волна тепла, затронувшая большую часть Западной Европы, которая на прошлой неделе подняла температуру до 45 градусов по Цельсию в некоторых регионах, вызвав десятки лесных пожаров. Пожар заставил эвакуировать тысячи людей.
Аномальная жара 9-18 июля была одной из самых сильных, когда-то зарегистрированных в Испании, сообщило в среду метеорологическое агентство AEMET.
"Это как минимум третья интенсивная волна тепла с точки зрения ее географической длины и продолжительности с тех пор, как в 1975 году начались современные записи", - сообщила представитель AEMET.
Только две другие волны тепла продолжались дольше — одна в июле 2015 года, длившаяся 26 дней, и другая в августе 2003 года, длившаяся 16 дней.