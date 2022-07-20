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Понад 500 людей загинули через сильну спеку в Іспанії

Понад 500 людей загинули через сильну спеку в Іспанії

Київ • УНН

 • 195738 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив у середу, що понад 500 людей загинули під час 10-денної спеки в Іспанії. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Деталі

Санчес навів дані, одні з найбільших, будь-коли зареєстрованих у країні, опубліковані в понеділок Інститутом охорони здоров'я Карлоса III, який оцінює кількість смертей, пов'язаних із спекою, на основі кількості надмірних смертей порівняно із середнім показником у попередні роки.

Інститут наголосив, що ці цифри є статистичною оцінкою, а не офіційними даними про смерті.

"Згідно зі статистикою, під час цієї спеки через такі високі температури загинуло понад 500 осіб", — сказав Санчес.

Раніше

Іспанію охопила хвиля тепла, що торкнулася більшої частини Західної Європи, яка минулого тижня підняла температуру до 45 градусів за Цельсієм у деяких регіонах, викликавши десятки лісових пожеж. Пожежі змусили евакуювати тисячі людей.

Аномальна спека 9-18 липня була однією з найсильніших, колись зареєстрованих в Іспанії, повідомило в середу метеорологічне агентство AEMET.

"Це як мінімум третя найінтенсивніша хвиля тепла з точки зору її географічної довжини та тривалості відтоді, як у 1975 році почалися сучасні записи", - повідомила представник AEMET.

Тільки дві інші хвилі тепла тривали довше — одна у липні 2015 року, яка тривала 26 днів, та інша у серпні 2003 року, яка тривала 16 днів.

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