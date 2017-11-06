Более 500 детсадов и школ в Одесской области проверили на предмет пожарной безопасности

“Для того, чтобы в учреждениях Одесской области установить современные системы противопожарной сигнализации и другие меры, нужно 714 млн грн. Это сумма, которую невозможно найти в сжатые сроки. Мы нашли оптимальный путь: проверки, инструктаж, установление „тревожных“ пожарных кнопок, проверки возможностей для эвакуации во всех без исключения объектах социальной сферы”, — говорится в сообщении.

На сегодня составлено более 500 админпротоколов о различных нарушениях правил пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы. Также подготовлено 46 исков в административный суд относительно меры реагирования в виде полного или частичного приостановления работы предприятий в Одесской области из-за невыполнения ими противопожарной безопасности. Из них 26 направлено в суд.

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