Понад 500 дитсадків та шкіл на Одещині перевірили на предмет пожежної безпеки

“Для того, щоб у закладах Одеської області встановити сучасні системи протипожежної сигналізації та інші заходи, потрібно 714 млн грн. Це сума, яку неможливо знайти в стислі терміни. Ми знайшли оптимальний шлях: перевірки, інструктаж, встановлення „тривожних“ пожежних кнопок, перевірки можливостей для евакуації в усіх без виключення об’єктах соціальної сфери”, — йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні складено більше 500 адмінпротоколів про різні порушення правил пожежної безпеки у закладах соціальної сфери. Також підготовлено 46 позовів до адміністративного суду щодо заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств в Одеській області через невиконання ними протипожежної безпеки. З них 26 направлено до суду.

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