Более 50 стран примут участие в Исламских играх солидарности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Спортсмены из более чем 50 стран, расположенных на четырех континентах, примут участие в IV Исламских играх солидарности в столице Азербайджана Баку с 12 по 22 мая 2017 года, передает УНН со ссылкой на Trend.
"Я убежден, что мы станем свидетелями грандиозного спортивного события", - заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.
Он подчеркнул, что в будущих Исламских играх в 20 спортивных дисциплинах примут участие более пяти тыс. спортсменов, а в целом будут задействованы 16 спортивных арен.
Напомним, что III Исламские игры солидарности состоялись в сентябре 2013 года в индонезийском городе Палембанг.
Как сообщал УНН, Беларусь будет принимать ІІ Европейские игры-2019.