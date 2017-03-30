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Понад 50 країн візьмуть участь в Ісламських іграх солідарності

Понад 50 країн візьмуть участь в Ісламських іграх солідарності

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Спортсмени з понад 50 країн, розташованих на чотирьох континентах, візьмуть участь в IV Ісламських іграх солідарності у столиці Азербайджану м.Баку з 12 по 22 травня 2017 року, передає УНН з посиланням на Trend.  

"Я переконаний, що ми станемо свідками грандіозної спортивного події", - заявив міністр молоді та спорту Азербайджану Азад Рагімов.

Він підкреслив, що в майбутніх Ісламських іграх у 20 спортивних дисциплінах візьмуть участь більше п'яти тисяч спортсменів, а загалом будуть задіяні 16 спортивних арен.

Нагадаємо, що III Ісламські ігри солідарності відбулися у вересні 2013 року в індонезійському місті Палембанг.

Як повідомляв УНН, Білорусь прийматиме ІІ Європейські ігри-2019.

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