Понад 50 країн візьмуть участь в Ісламських іграх солідарності
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Спортсмени з понад 50 країн, розташованих на чотирьох континентах, візьмуть участь в IV Ісламських іграх солідарності у столиці Азербайджану м.Баку з 12 по 22 травня 2017 року, передає УНН з посиланням на Trend.
"Я переконаний, що ми станемо свідками грандіозної спортивного події", - заявив міністр молоді та спорту Азербайджану Азад Рагімов.
Він підкреслив, що в майбутніх Ісламських іграх у 20 спортивних дисциплінах візьмуть участь більше п'яти тисяч спортсменів, а загалом будуть задіяні 16 спортивних арен.
Нагадаємо, що III Ісламські ігри солідарності відбулися у вересні 2013 року в індонезійському місті Палембанг.
Як повідомляв УНН, Білорусь прийматиме ІІ Європейські ігри-2019.