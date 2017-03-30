Понад 50 країн візьмуть участь в Ісламських іграх солідарності

"Я переконаний, що ми станемо свідками грандіозної спортивного події", - заявив міністр молоді та спорту Азербайджану Азад Рагімов.

Він підкреслив, що в майбутніх Ісламських іграх у 20 спортивних дисциплінах візьмуть участь більше п'яти тисяч спортсменів, а загалом будуть задіяні 16 спортивних арен.

Нагадаємо, що III Ісламські ігри солідарності відбулися у вересні 2013 року в індонезійському місті Палембанг.

Як повідомляв УНН, Білорусь прийматиме ІІ Європейські ігри-2019.