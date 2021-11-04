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Более 5 тыс. кибератак на сайты власти: СБУ разоблачила хакеров из российского Armagedon

Киев • УНН

 • 13555 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Служба безопасности Украины установила хакеров группировки Armagedon, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины. Ими оказались офицеры "крымского" ФСБ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные СБУ.

Более 5 тыс. кибератак на сайты власти: СБУ разоблачила хакеров из российского Armagedon

Цитата:

“Киберспециалисты СБУ установили хакеров всемирно известного группировки Armagedon, которая осуществила свыше 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Ими оказались офицеры "крымского“ ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить неопровержимые доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали собственные вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и “прикрытия” в сети Интернет.

"Сейчас 5 участникам хакерской группы объявлено о подозрении за. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что по имеющейся информации, хакерская группировка “Armagedon” — это специальный проект ФСБ РФ, который прицельно “работал” по Украине. Это "направление работы" координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

С момента российской агрессии в 2014 году, как указали в СБУ, это подразделение ФСБ совершило более 5 тыс. кибератак и пытался “заразить” более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были:

  • контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло - и водоснабжения);
  • похищение и сбор разведывательных данных, в том числе информации с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);
  • проведение акций информационно-психологического воздействия;
  • блокировка информационных систем.

В настоящее время проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 114 (Шпионаж);
  • ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);
  • ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств).

Кроме того, принимаются меры по локализации и нейтрализации киберагрессии РФ против Украины.

Дополнение

В Украине с участием правоохранителей США и Кореи задержали группу опасных хакеров, которые нанесли 500 млн долл. убытков корейским и американским компаниям с помощью вируса-шифровальщика “Clop”.

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