Более 5 тыс. кибератак на сайты власти: СБУ разоблачила хакеров из российского Armagedon
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Служба безопасности Украины установила хакеров группировки Armagedon, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины. Ими оказались офицеры "крымского" ФСБ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные СБУ.
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“Киберспециалисты СБУ установили хакеров всемирно известного группировки Armagedon, которая осуществила свыше 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Ими оказались офицеры "крымского“ ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить неопровержимые доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали собственные вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и “прикрытия” в сети Интернет.
"Сейчас 5 участникам хакерской группы объявлено о подозрении за. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.
В СБУ сообщают, что по имеющейся информации, хакерская группировка “Armagedon” — это специальный проект ФСБ РФ, который прицельно “работал” по Украине. Это "направление работы" координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.
С момента российской агрессии в 2014 году, как указали в СБУ, это подразделение ФСБ совершило более 5 тыс. кибератак и пытался “заразить” более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были:
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- контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло - и водоснабжения);
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- похищение и сбор разведывательных данных, в том числе информации с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);
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- проведение акций информационно-психологического воздействия;
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- блокировка информационных систем.
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В настоящее время проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
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- ст. 114 (Шпионаж);
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- ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);
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- ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств).
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Кроме того, принимаются меры по локализации и нейтрализации киберагрессии РФ против Украины.
Дополнение
В Украине с участием правоохранителей США и Кореи задержали группу опасных хакеров, которые нанесли 500 млн долл. убытков корейским и американским компаниям с помощью вируса-шифровальщика “Clop”.