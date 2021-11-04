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Понад 5 тис. кібератак на сайти влади: СБУ викрила хакерів з російського Armagedon

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Служба безпеки України встановила хакерів угрупування Armagedon, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи України. Ними виявилися офіцери "кримського" ФСБ. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані СБУ.

Понад 5 тис. кібератак на сайти влади: СБУ викрила хакерів з російського Armagedon

Цитата:

“Кіберфахівці СБУ встановили хакерів всесвітньо відомого угруповання Armagedon, яке здійснило понад 5 тис. кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України. Ними виявилися офіцери "Кримського“ ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що українській спецслужбі вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази їх причетності до атак. І це при тому, що вони використовували власні вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та “прикриття” у мережі Інтернет.

“Наразі 5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.

У СБУ повідомляють, що за наявною інформацією, хакерське угруповання “Armagedon” — це спеціальний проект ФСБ РФ, який прицільно “працював” по Україні. Цей “напрям роботи” координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

З моменту російської агресії у 2014 році, як вказали у СБУ, цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тис. кібератак і намагався “заразити” понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем. Основними цілями зловмисників були:

  • контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);
  • викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);
  • проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;
  • блокування інформаційних систем.

Наразі проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 114 (шпигунство);
  • ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин);
  • ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

Окрім того, вживаються заходи з локалізації та нейтралізації кіберагресії РФ проти України.

Доповнення

В Україні за участю правоохоронців США і Кореї затримали групу небезпечних хакерів, які завдали 500 млн дол. збитків корейським та американським компаніям за допомогою вірусу-шифрувальника “Clop”.

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