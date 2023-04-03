Более 4000 электронных рецептов выписали в Украине за два дня

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«За последние два дня у нас уже выписано более 4 тысяч рецептов на все рецептурные препараты. Но также напоминаю, что программа электронных рецептов действует уже давно, потому что у нас есть программа «Доступные лекарства», которая позволяет возмещать те или иные препараты», – сказала Карчевич.

Детали

По ее словам, Минздрав планирует включить в возмещение также программы обезболивания, которые будут возмещаться государством полностью или частично.

«Например, с начала года в программу добавили препараты по иммуносупрессии, которые необходимы при трансплантации. Таким образом этот перечень будет расширяться для того, чтобы возместить те или иные препараты, которые наиболее распространены, в которых наиболее нуждаются украинцы», – сказала заместитель министра.

Она также пояснила, что Украина готовится к вступлению в ЕС, и есть ряд директив, которые Киев должен выполнить, в том числе, в вопросе контроля оборота рецептурных препаратов.

Дополнение

31 марта в сети пользователи начали писать об «ажиотаже» из-за приобретения отдельных видов лекарств в аптеке. Это произошло на фоне запуска с 1 апреля отпуска рецептурных лекарств в аптекам по е-рецептам.

При этом рецепт нужен только на рецептурные лекарства. Минздрав не меняет перечень и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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