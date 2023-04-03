Понад 4000 електронних рецептів виписали в Україні за два дні

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«За останні два дні в нас вже є виписано більше ніж 4 тисячі рецептів на всі рецептурні препарати. Але також нагадую, що програма електронних рецептів діє вже давно, бо в нас є програма «Доступні ліки», яка дозволяє відшкодовувати ті чи інші препарати», – сказала Карчевич.

Деталі

За її словами, МОЗ планує включити до відшкодування також програми знеболення, які будуть відшкодуватися державою повністю або частково.

«Наприклад, з початку року до програми додали препарати по імуносупресії, які необхідні при трансплантації. Таким чином цей перелік буде розширюватись для того, щоб відшкодувати ті чи інші препарати, які найбільш поширені, яких найбільш потребують українці», – сказала заступниця міністра.

Вона також пояснила, що Україна готується до вступу в ЄС, і є низка директив, які Київ має виконати, у тому числі, в питанні контролю обігу рецептурних препаратів.

Доповнення

31 березня у мережі користувачі почали писати про «ажіотаж» через придбання окремих видів ліків у аптеці. Це сталося на тлі запуску з 1 квітня відпуску рецептурних ліків в аптекам за е-рецептами.

При цьому рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

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