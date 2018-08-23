Более 40 человек пострадали из-за утечки химического вещества в торговом центре Глазго
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В результате утечки химического вещества в торговом центре Silverburn в шотландском Глазго пострадали более 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Scottish Sun.
По информации издания, сотни людей были эвакуированы из торгового центра после сообщения об утечке химического вещества. Некоторые из них жаловались на приступы кашля. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и полиция, которая перекрыла ближайшую магистраль.
В сообщении указано, что экстренные службы уже ликвидировали последствия инцидента, торговый центр вновь открыт для посетителей. По предварительной информации, инцидент связан с попаданием паров краски в вентиляционную систему торгового центра.
Как сообщал УНН, Чарльз Роули, пострадавший в результате отравления в Эймсбери, на прошлых выходных был снова доставлен в больницу, так как имеет проблемы со зрением. Об этом в комментарии, опубликованном в газете The Guardian, заявил брат Роули.