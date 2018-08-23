Понад 40 людей постраждало через витік хімічної речовини у торговому центрі Глазго
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У результаті витоку хімічної речовини у торговому центрі Silverburn у шотландському Глазго постраждало понад 40 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Scottish Sun.
За інформацією видання, сотні людей були евакуйовані з торгового центру після повідомлення про витік хімічної речовини. Деякі з них скаржилися на напади кашлю. На місце події прибули карети швидкої допомоги і поліція, яка перекрила найближчу магістраль.
У повідомленні вказано, що екстрені служби уже ліквідували наслідки інциденту, торговий центр знову відкритий для відвідувачів. За попередньою інформацією, інцидент пов’язаний з потраплянням парів фарби у вентиляційну систему торгового центру.
Як повідомляв УНН, Чарльз Роулі, який постраждав у результаті отруєння в Еймсбері, на минулих вихідних був знову доставлений в лікарню, так як має проблеми із зором. Про це в коментарі, опублікованому в газеті The Guardian, заявив брат Роулі.