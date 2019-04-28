Более 200 млн грн потратили в 2018 году на аренду жилья для украинских дипломатов за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Согласно отчетам зарубежных дипломатических учреждений Украины, за 2018 год расходы на аренду жилья для работников иностранных дипломатических учреждений составили более 200 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Согласно отчетам зарубежных дипломатических учреждений Украины, за 2018 год расходы на аренду жилых помещений работников иностранных дипломатических учреждений составляли 249 685 700 грн", - говорится в ответ на запрос.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД рассказали, сколько Климкин заработал за март
Напомним, в 2019 году на проведение капитальных ремонтов в 7 зарубежных дипломатических учреждениях Украины запланировано выделить более 1 млн долларов из бюджета.