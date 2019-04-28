Более 200 млн грн потратили в 2018 году на аренду жилья для украинских дипломатов за рубежом

"Согласно отчетам зарубежных дипломатических учреждений Украины, за 2018 год расходы на аренду жилых помещений работников иностранных дипломатических учреждений составляли 249 685 700 грн", - говорится в ответ на запрос.

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Напомним, в 2019 году на проведение капитальных ремонтов в 7 зарубежных дипломатических учреждениях Украины запланировано выделить более 1 млн долларов из бюджета.