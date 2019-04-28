Понад 200 млн грн витратили у 2018 році на оренду житла для українських дипломатів за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Відповідно до звітів закордонних дипломатичних установ України, за 2018 рік видатки на оренду житла для працівників закордонних дипломатичних установ становили понад 200 млн грн. Про це повідомила прес-служба МЗС України у відповіді на запит кореспондента УНН.
“Відповідно до звітів закордонних дипломатичних установ України, за 2018 рік видатки на оренду житлових приміщень працівників закордонних дипломатичних установ становили 249 685 700 грн”, — йдеться у відповідь на запит.
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Нагадаємо, у 2019 році на проведення капітальних ремонтів у 7 закордонних дипломатичних установах України заплановано виділити понад 1 млн доларів з бюджету.