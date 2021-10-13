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Более 200 мигрантов были спасены из лодок на пути к Канарским островам

Более 200 мигрантов были спасены из лодок на пути к Канарским островам

Киев  •  УНН

 • 17367 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Испанские спасатели спасли более 200 мигрантов на опасном морском маршруте из Африки на Канарские острова. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Экстренные службы Канарских островов заявили, что спасатели спасли 90 человек - 47 из Африки к югу от Сахары и 43 из Северной Африки - от двух лодок, перехваченных недалеко от острова Гран-Канария.

Еще 55 мигрантов - все из стран южнее Сахары - были доставлены службами экстренной помощи после того, как их вытащили из лодки в водах недалеко от острова Фуэртевентура.

Еще 73 человека из Северной Африки также были спасены из двух лодок у острова Лансароте.

Гран-Канария, Фуэртевентура и Лансароте принадлежат испанскому архипелага Канарских островов в восточной части Атлантического океана, который в ближайшей точке находится всего в 100 километрах от Марокко.

Дополнение

Министерство внутренних дел Испании сообщило, что в этом году до 30 сентября на острова прибыло 13 118 мигрантов, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

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