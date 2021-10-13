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Понад 200 мігрантів було врятовано з човнів на шляху до Канарських островів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Іспанські рятувальники врятували понад 200 мігрантів на небезпечному морському маршруті з Африки на Канарські острови. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Екстрені служби Канарських островів заявили, що рятувальники врятували 90 осіб - 47 з Африки на південь від Сахари і 43 з Північної Африки - від двох човнів, перехоплених недалеко від острова Гран-Канарія.

Ще 55 мігрантів - всі з країн на південь від Сахари - були доставлені службами екстреної допомоги після того, як їх витягли з човна в водах недалеко від острова Фуертевентура.

Ще 73 людини з Північної Африки також були врятовані з двох човнів біля острова Лансароте.

Гран-Канарія, Фуертевентура і Лансароте належать іспанському архіпелагу Канарських островів в східній частині Атлантичного океану, який в найближчій точці знаходиться всього в 100 кілометрах від Марокко.

Доповнення

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що в цьому році до 30 вересня на острови прибуло 13 118 мігрантів, що вдвічі більше, ніж за той же період минулого року.

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