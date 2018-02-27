Более 20 случаев кори подтвердили в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. С начала года в Кировоградской области зарегистрировано 23 вирусологически подтвержденные случаи кори, из них 11 случаев среди детей и подростков до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба областного лабораторного центра, передает УНН.
"Из 23 заболевших, 15 человек вовсе не имели профилактических прививок от кори, 7 получили только по одной дозе вакцины, что не соответствует Календарю профилактических прививок. Во всех случаях заболевание протекало в легкой форме", - сообщили в пресс-службе.
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Также в пресс-службе добавили, что корью заболело 9 жителей Гайворонского района, 3 жители из г. Кропивницкого, 5 - с Маловысковского района, 2 - с Кировоградского района (с. Аджамка), 1 - с Новоукраинского района, 3 - из Долинского района.
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В Долинском районе зарегистрирован групповой очаг кори в быту. В каждом очаге кори проводился полный комплекс противоэпидемических мероприятий.