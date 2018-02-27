Понад 20 випадків кору підтвердили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. З початку року в Кіровоградській області зареєстровано 23 вірусологічно підтверджених випадків кору, з них 11 випадків серед дітей та підлітків до 17 років. Про це повідомила прес-служба обласного лабораторного центру, передає УНН.
“Із 23 захворілих, 15 осіб зовсім не мали профілактичних щеплень від кору, 7 отримали тільки по одній дозі вакцини, що не відповідає Календарю профілактичних щеплень. В усіх випадках захворювання протікало в легкій формі”, — повідомили в прес-службі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ розповіли, коли можна очікувати зниження захворюваності на кір
Також в прес-службі додали, що на кір захворіло 9 мешканців Гайворонського району, 3 мешканці з м. Кропивницького, 5 — з Маловисківського району, 2 — з Кіровоградського району (с. Аджамка), 1 — з Новоукраїнського району, 3 — з Долинського району.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЮНІСЕФ доставив в Україну додаткових 220 тисяч доз вакцин від кору
В Долинському районі зареєстроване групове вогнище кору у побуті. В кожному вогнищі кору проводився повний комплекс протиепідемічних заходів.