Более 20 тысяч человек просят изменить границы турецкой провинции в честь Бэтмена

"Батману нужны изменения! Мы можем начать с границы. Изменив границу, мы сделаем провинцию более реалистичной", - указано в описании петиции.

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Автор петиции также изобразил, как, по его мнению, должны выглядеть новые границы Батмана.

Напомним, вышел трейлер первого эпизода Batman: The Enemy Within.