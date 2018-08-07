Более 20 тысяч человек просят изменить границы турецкой провинции в честь Бэтмена
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Более 21 тыс. пользователей подписали петицию с призывом изменить границы турецкой провинции Батман на карте в виде логотипа героя комиксов DC Бэтмена. Соответствующую петицию разместили на сайте онлайн-платформы Change.org в конце июля этого года, передает УНН.
"Батману нужны изменения! Мы можем начать с границы. Изменив границу, мы сделаем провинцию более реалистичной", - указано в описании петиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 200 тыс. человек подписали петицию с требованием освободить Сенцова
Автор петиции также изобразил, как, по его мнению, должны выглядеть новые границы Батмана.
Напомним, вышел трейлер первого эпизода Batman: The Enemy Within.