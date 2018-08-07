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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 23057 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119827 просмотра

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8 марта, 10:25 • 127654 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166963 просмотра

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Более 20 тысяч человек просят изменить границы турецкой провинции в честь Бэтмена

Более 20 тысяч человек просят изменить границы турецкой провинции в честь Бэтмена

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Более 21 тыс. пользователей подписали петицию с призывом изменить границы турецкой провинции Батман на карте в виде логотипа героя комиксов DC Бэтмена. Соответствующую петицию разместили на сайте онлайн-платформы Change.org в конце июля этого года, передает УНН.

"Батману нужны изменения! Мы можем начать с границы. Изменив границу, мы сделаем провинцию более реалистичной", - указано в описании петиции.

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Автор петиции также изобразил, как, по его мнению, должны выглядеть новые границы Батмана.

Напомним, вышел трейлер первого эпизода Batman: The Enemy Within.

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