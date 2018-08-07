Понад 20 тисяч осіб просять змінити кордони турецької провінції на честь Бетмена
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Більше 21 тисячі користувачів підписали петицію із закликом змінити кордони турецької провінції Батман на карті у вигляді логотипу героя коміксів DC Бетмена. Відповідну петицію було розміщено на сайті онлайн-платформи Change.org в кінці липня цього року, передає УНН.
“Батману потрібні зміни! Ми можемо почати з кордону. Змінивши кордон, ми зробимо провінцію більш реалістичною”, — вказано в описі петиції.
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Автор петиції також зобразив, як, на його думку, повинні виглядати нові кордони Батмана.
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