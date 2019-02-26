Более 20 тыс. детей-сирот в Украине нуждаются в жилье

По данным пресс-службы министерства, дети-сироты после окончания срока пребывания в интернатах могут проживать в социальных общежитиях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, но только для достижения ими 23-летнего возраста, а также в общежитиях вузов - пока не завершат обучение в них, в других учреждениях и организациях.



В течение прошлого года за средства Госбюджета приобрели 70 домов для детдомов семейного типа - там проживает 466 детей. Также предоставили 829 квартир - в них сейчас живут 924 детей-сирот. За средства местных бюджетов жильем обеспечили 509 детей-сирот.



В этом году на обеспечение жильем этой категории граждан предусмотрена субвенция в сумме 717 700 000 грн.



Напомним, за 11 месяцев 2018 1547 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, было усыновлено, еще 4904 получили опеку в семьях, впрочем более 4,5 тысячи встретили Новый год в интернатах.