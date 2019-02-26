Более 20 тыс. детей-сирот в Украине нуждаются в жилье

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 16524 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39862 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119648 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122526 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124292 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122454 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154541 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117330 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Более 20 тыс. детей-сирот в Украине нуждаются в жилье

Более 20 тыс. детей-сирот в Украине нуждаются в жилье

Киев  •  УНН

 • 26305 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. На начало прошлого года на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, находилось 20 639 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа в возрасте от 16 до 23 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в ответе на запрос корреспондента УНН.

По данным пресс-службы министерства, дети-сироты после окончания срока пребывания в интернатах могут проживать в социальных общежитиях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, но только для достижения ими 23-летнего возраста, а также в общежитиях вузов - пока не завершат обучение в них, в других учреждениях и организациях.

В течение прошлого года за средства Госбюджета приобрели 70 домов для детдомов семейного типа - там проживает 466 детей. Также предоставили 829 квартир - в них сейчас живут 924 детей-сирот. За средства местных бюджетов жильем обеспечили 509 детей-сирот.

В этом году на обеспечение жильем этой категории граждан предусмотрена субвенция в сумме 717 700 000 грн.

Напомним, за 11 месяцев 2018 1547 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, было усыновлено, еще 4904 получили опеку в семьях, впрочем более 4,5 тысячи встретили Новый год в интернатах.

Украинские Национальные Новости

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